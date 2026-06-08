OVO JE POTVRDA KRAJA NAŠEG PRIJATELJSTVA: Anđelo i Matora udružili snage protiv Lepog Miće, pale teške uvrede! (VIDEO)

Od samog starta žestoko!

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matori kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Sve što je Mića rekao je ispričana priča. Anđelo ima privlačnost sa Boginjom. Ove sezone Anđelo se izdvojioiz Paba i odvojio se od Miće. Druži se sa Janjušem i nema više da provodi vreme sa Mićom. Vidi se da su u lošem odnosu i da se ne druže. Ovde se ne slažem sa Mićom. I Luki je govorio ne treba ti ta bolesnica. Ovo mišljenje koje si rekao Anđelu mislio si u sedmici. Ti koji si mu drug si ostrašćen prema njemu, a ja nisam koja bih imala najveće pravo. Ti si pokazao da tvoje prijateljstvo sa Anđelom je bilo lažno. Koristio si ga za svoje sukobe, Ivana, mene i sve. Mića je danas kroz sve budžete provukao Aneli. - rekla je Matora.

- Od naše prve svađe u ovoj sezoni, posle te svađe mi smo celu zimu proveli u Pabu - rekao je Anđelo.

- Pokazao je danas da je imao lažna drugarstva, prioritete, stavove. Ovo je tvoja nemoć. Pre ovoga smo ja i Ivan doživeli delirijum. Kada je ušla Anita nešto slično je doživela, bila je svađa nje i Miće. Za mene je ovo bila jedna lakrdija mene da zgaze. Svestan je svoje greške. Videćemo kako će se za tri godine ponašati prema Aneli i šta će za nju da priča - rekla je Matora.

- Ovde si zastupao da Anita pravi greške, a da ja ispravno postupam. Čiji si onda ti savetnik bio? - rekao je Anđelo.

- Ja sam ponosan što sam ovde ove upalio i da su složni - rekao je Mića.

- kako su se Anđelo i Matora udružili sada protiv Miće - dodala je Aneli.

- Ja se za razliku od vas ne udružujem sa svojim neprijateljima Aneli. Moji neprijatelji su neprijatelji do kraja života - rekao je Anđelo.

- Ti ne znaš da vodiš dijalog. Sve što si ti rekao Anđelu ja sam mu pričala kao najgori neprijatelj. Mića ne da da se priča o njegovom budžetu. Po čemu se ja udružujem? - rekla je Matora.

- Kvaran si Anđelo. Ovo je kraj našeg prijateljstva, mene i Miće. Prvo je bilo kad mi je je*ao mater, tad je sve završeno, a ovo je potvrda šta je mislio o meni dve godine. Sad znam šta si mislio pre dve godine. Ja se nisam ni sa kim udružio - rekla je Aneli.

- On je mutikaša - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović