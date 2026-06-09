Žene su im došle glave: Lukino i Filipovo prijateljstvo palo u vodu, stavili kraj na njihov odnos, povratka nema! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija “Pretres nedelje” sa Milanom Miloševićem, voditelj je dao reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Filipom Đukićem i njegovu nominaciju.

- Ne slažem se sa Biljanom. Vremenom kada sam izašao ohladili su se odnosi, ja sam bio na jednoj kraju sveta, a on na drugoj. Ako priča o Filipu loše napolju, nema šta loše da kaže. Ja sam Filipu već rekao kad je izašao klip, da Filip dobro zna kako bih ja odreagovao napolju. Meni nije Filip rekao da će doći na svadbu, rekao je, bio je pijan, da će poslati kovertu na venčanje bez obzira na sve, a ja sam rekao da će on doći. Ne bih ga pozvao naravno. Oboje smo ispali loše. Ja kad sam je poljubio na blic otrčao sam kod njega da mu kažem, da bi mi on rekao da možemo da budemo zajedno. On je taj koji kad je ušao nije stao na moju stranu. Ko ga je sad ubadio da je Aneli dobra? Fičlip je meni pokazao da mi nije nikakav prijatelj - rekao je Luka.

- Ništa što se Aneli tiče nije bil do pre dva meseca. Poznajem Biljanu i ne pada mi na pamet da joj odgovaram. Ja sam možda uradio goru stvar ali postupak je isti - rekao je Filip.

- Nije isti. Je l' smo napolju bili sa istim devojkama? Jesmo. Nikada nismo jedno drugome zamerili - rekao je Luka.

- Od sad nećemo imati nikakvu komunikaciju. Evo i Biljana me pljuje. Mi smo se udaljili kada si ti otišao preko da radi. Čuli smo se ali se nismo družili. Ja ga i dalje volim kao brata. Poenta je da si ti meni radio iza leđa. Mene ona tada nije zanimala u pet života, bio sam pijan - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović