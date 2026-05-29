STRAHUJE OD SUDA MILICE VELIČKOVIĆ?! Jovana na jedvite jade priznala privlačnost između Terze i nje, učesnici je stavili na stub srama! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je razgovor Borislava Terzića Terze i Jovane Cvijanović, gde joj govori kako bi mogao da je iskoristi da želi da ima nameru utorkom.

- Jovana, ovde izgledaš kao da si u teranju - rekao je voditelj.

- Ne, da sam želela, to bih uradila. Nije mogao da ima sa mnom ništa - kazala je Jovana.

- Privlači ona mene, a i ja nju. Ne bih da ispadne da nešto hoću da uradim - kazao je Terza.

- Jovana, da li ti govoriš da ne bi imala nešto s njim, samo zbom Milice? - upitao je voditelj.

- Pa...ne privlači me...ružno bi bilo zbog Milice Veličković - rekla je Jovana.

- Milica je bila sa Rajačićem, lagala je Jovanu, nema tu šta o njoj da brine. Ona bi možda želela vezu, ja to sada ne mogu da joj priuštim - kazao je Terza.

- Da se peckamo, peckamo se, da posotji privlačnost, ima je, ali ništa neće biti - kazala je Jovana.

- Meni ovo deluje kao da bi on je on opalio, ona bila s njim, ali da se brine da je ne osude svi. Je l' si se u utorak ljubila sa njim? - rekla je Matora.

- Ne - odgovorila je Jovana.

- Jesmo, što da lažemo - rekao je Terza.

- Poljubili smo se u utorak i juče, eto - kazala je Jovana.

- Za mene lično je to katastrofa. Ušla si sa stavom da napadneš Terzu, išla si kod Milice, pominjala si Barbaru, ovo je užas - kazala je Matora.

- Milica je čak isekla sa slike Jovanu, za moj rođendan kad je stigla, što znači da joj je zamerila još tada Terzu - rekao je Ivan.

- Jovana je klasična nudilja. Ona želi da bude kao Maja Marinković. Spemna je za sve zbog kadra. Je*e se s kim stigne i kad stigne - rekao je Uroš.

- Comari evo sad šta je uradila. Jovana je devojka koja je pokazala ko je i šta je. Comara me je zamolila da nekako vidim da je uvedem u rijaliti, da vidim da se malo provije, a onda se desilo to da je devojka pokazala kakva je - kazao je Bora.

- Terza, ti si ispao korektan jer si rekao da ne bi da imaš se*s sa Jovanom. Međutim, ti ćeš tek sad ispasti loš i imati problem sa Comarom jer su one bile drugarice. Jovana deluje kao da traži ki*u, a sve radi iz inata Janjušu - kazao je Asmin.

