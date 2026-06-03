Neriu i Hani nema pomoći: Pale im maske, a odnos osuđen na propast! (VIDEO)

Takmičarke dale svoj sud!

U toku je još jedna radio-emisija "Amnezije", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Jovanu advokaticu, Saru Stojanović i Aleksandru Jakšić koje su komentarisale odnos Hane Duvnjak i Neria Ružanjija.

- slika o njima kao paru koji je došao da se bori je sad drugačija. Njegovu komunikaciju sa Urošem sam pokušavala da sprečim, a Hana je zbog toga pričala kako ja stenjem po kući - govorila je Jovana.

- Saro, da li si primetila da je Hana bacila oko na Terzu? - pitao je Santana

- Ne, ja to nisam primetila. Ja mislim da to nemamo nikakve veze i da ljudi kad popiju nemaju pojma šta pričaju. Hana je iznela neke stvari u besu i alkoholisanom stanju, a to je krenulo od njenog nezadovoljstva sa Neriom. Mislim da ona nije u potpunosti zadovoljna i da tu ima nešto dublje. Hana mi je draga, ali kako nakon toliko meseci da iznese? To znači da tu postoji nešto više od toga. Bolje bi joj bilo da je ćutala i da ovo nije rekla. Ovde ne mogud a se smire i može samo još gore da bude. Za ovu situaciju nema pomoći, ja vidim koliko su njih dvoje nesrećni. Nije kriva samo Hana nego je kriv i Nerio jer kakoo je mogao da dozvoli da bude sa transvestitom. On je bio dva puta, šta je radio kad je video da je transvestit? - govorila je Sara.

- Mislim da je Nerio nije biseksualac ali da ima sklonosti ka raskalašnom životu koji nije sklon tradicionalnim porodicama - dodala je Jovana.

Autor: A. Nikolić