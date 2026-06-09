Ogolio dušu do koske: Ovo je pravo stanje prijateljstva Luke i Filipa! Vujović otkrio šok detalje i priznao da bivšeg druga očima ne može da gleda! (VIDEO)

Totalno razotkrivanje!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do opšte pometnje u Beloj kući zbog kraja prijateljstva Luke Vujovića i Filipa Đukića, kao i zbog svađe koju su danas imali tokom podele budžeta.

- Ja kad sam videla da Filip na žurki oblači roze... Okej da čestita, niko ne želi loše. Ja sam rekla Luki da ispada licemer jer reakciju koju je danas imao trebalo je da ima i na "Nominacijama", pa onda ovo danas nije imalo težinu. Filip je rekao da se vodio emocijama, a ne osećaju prema drugarstvu, da li bi uradio to i da nije on tebi? - govorila je Matora.

- Pa verovatno je bilo podsvesno - dodao je on.

- Ti ne bi imao razlog da ne ozvaničiš da nije Luka prvi sa Anitom. Ako si sve to uradio, ako je tolika emocija, pa onda je suludo da se ne prihvati njeno dete i da sa njom ne uđeš u vezu - nastavila je Matora.

- Filipe, ti si Nini pisao poruke dok sam bio u zatvoru, svaki pozdrav mi je prenela... Aneli je rekla da je ona svingerašica i da se drogirala, da li je to istina? Da li moju sestru Sandru poznaješ koliko i mene i da li je nekad uzela kap alkohola? Da li za mog brata imaš ružnu reč da kažeš? Ona je rekla da moja mama pravi scenario, a da ja glumim u rijalitiju, a ti si rekao da sam ja takav u rijalitiju. Šta će ona za tebe da govori kad izađeš u grad? Ti si bio na krštenju i rođenju mog deteta. Ti si bio jedan od 10 koji je išao na rođenje mog deteta van Srbije. Ja sam bio na svakom tvoj rođendanu dok nisam otišao preko. On kaže da me nije video osam godina, a mene ni sin nije video osam godina. Mi smo se viđali i čuli smo se stalno - govorio je Luka.

- Luka, mi smo se udaljili i kad si promenio društvo to nije bilo kao što je bilo pre - rekao je Đukić.

- Mi komentatori smo napali Luku i ispalo je da se Filip povukao. Luka, ti bi žustrije reagovao i ti si utišavao Anitu. Sad si priznao da je logično bilo bolje da mu kažeš. Luka, koliko je tebi teže da gledaš svog druga da je bio kombinacija tvojoj verenici koja je sad trudna - rekao je Ivan.

- Sad je Filip kriv za sve - dodala je Aneli.

- Ja kad sam ušao sa Anitom stvarale su se emocije i Filip mi nikad nije smetao. Ja sad čekam dete sa njom, volim je i smeta mi samo kad vidim Filipa jer su mi stalno te slike u glavi - priznao je Vujović.

Autor: A. Nikolić