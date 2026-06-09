Isplivao ŠOK detalj iz Anitine prošlosti! Uroš otkrio detalje Anitinog odnosa sa Boškićem: Postojala je mogućnost da ostane trudna (VIDEO)

Au!

U toku je emisija “Pretres nedelje” sa Milanom Miloševićem, voditelj je dao reč Luki Vujoviću.

- Da li je tebe Boškić pitao da li će ti smetati da bude sa Anitom? Ti si rekao da ti ne smeta. Video si se sa Anitom, a nisi mu rekao. Ispalo je da je prevarila Boškića sa tobom - rekao je Luka.

- Nemoj da porediš sebe i Boškića - rekao je Filip.

- Ja sam htela sebe da ukanalim, a Luku da opravdam - rekla je Anita.

- Ona je prevarila Boškića sa Filipom. Rekla je to, ne znam da li joj je izletelo ili nije. Ona je Boškića upoznala kod tebe na rođendanu. Ona je rekla da kad je to uradila sa Filipom da je posle toga raskinula sa Boškićem - rekao je Anđelo.

- Raskinula sam sa dečkom jer mi ne treba takav muškarac koji pije. Šta je problem? - rekla je Anita.

- Ja sam pričao da je varala Matoru i druge. Ona je Boškića ostavila i sad priča kako on živi neki noćni život, a on nju dečko nije komentarisao - rekao je Anđelo.

- Sve dok je Anita bila sa Boškom nije imala nikakve emocije prema njemu. Pričala nam je o Anđelu i Filipu. Pričala je da joj je Boško sv*io u nju, gledala je da li joj kasni i da je postojala mogućnost da ostane trudna sa njim. Pričala je to meni i Tamari. Dok je bila u vezi sa Boškićem dopisivala se sa Filipom i opisivala mi je njen odnos sa Filipom i da su po pet puta u noći ponavljali odnos. Dogovarala se dok je bila sa Boškićem da se vidi sa Filipom pred njegov ulazak - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović