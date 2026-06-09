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Volela bih da i on vidi bebu! Anita želi da Luki priredi IZENAĐENJE za rođendan, evo kako misli to da izvede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će uspeti?

Anita Stanojlović upitala je robota Tošu za poklon povodom rođendana Luke Vujovića.

- Bliži se Lukin rođendan, ja bih volela da uradim neki zadatak, da zaslužim malo veći poklon, pošto 19. imam pregled volela bih da Luka pođe sa mnom, da vidi bebu, to bi bio poklon - navela je Anita.

- Je l' si ti ovako dobro - pitao je Toša.

- Jesam, ali bliži mi se Alekseju rođendan, pa mi je zbog toga malo... Malo mi je muka, stalno mi se spava, idem često do vc-a i tako, ali biće bolje - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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