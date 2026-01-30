Anita GURNULA NOGOM Luku, on spao s kreveta, pa joj BRŽE-BOLJE VRATIO ISTOM MEROM! Nove neprijatne scene ljubavnog para! (VIDEO)

Da li će uspeti da se smire.
Iako su odlučili da spuste loptu, Luka Vujović i Anita Stanojlović ipak su se ponovo zakačili u izolaciji.
- Kako ja tebi drugačije da pokažem da me ne zanima Maja - pitao je Luka.
- Samo da vidim kako ćeš da reaguješ kad ti se bude nasmejala Maja, samo da vidim - ponavaljala je Anita.
Ona je onda njega gurnula nogom, tako da je spao sa kreveta, a Luka joj je brže-bolje vratio.
- Nemoj da me guraš nogom - vikao je Luka.
- Nemoj da mi se smeješ u facu - navela je ona.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.