AKTUELNO

Zadruga

Anita GURNULA NOGOM Luku, on spao s kreveta, pa joj BRŽE-BOLJE VRATIO ISTOM MEROM! Nove neprijatne scene ljubavnog para! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će uspeti da se smire.

Iako su odlučili da spuste loptu, Luka Vujović i Anita Stanojlović ipak su se ponovo zakačili u izolaciji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ja tebi drugačije da pokažem da me ne zanima Maja - pitao je Luka.

- Samo da vidim kako ćeš da reaguješ kad ti se bude nasmejala Maja, samo da vidim - ponavaljala je Anita.

Ona je onda njega gurnula nogom, tako da je spao sa kreveta, a Luka joj je brže-bolje vratio.

- Nemoj da me guraš nogom - vikao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi se smeješ u facu - navela je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Drama se nastavlja: Aneli proterala Luku iz kreveta, on uveren da će jedan razgovor rešiti sve (VIDEO)

Zadruga

Dokazaću da svakog od njih trojice MOGU IMATI KAD GOD POŽELIM! Aneli rešila da okrene novi list, Asmina, Janjuša i Luku POČINJE DA VRTI OKO MALOG PRST

Zadruga

NA KORAK DO POMIRENJA: Luka daje sve od sebe da povrati Anitino poverenje i uvuče joj se pod kožu! (VIDEO)

Zadruga

Ti si pogrešio i mene ponizio: Ena ponovo zamerila Peji što je Aneli stavio ispred nje, on pokušao da se opravda, pa sve svalio na njene komplekse! (V

Zadruga

Maratonski razgovori Ivana i Aleksandre, da li će naći svoju mirnu luku?! (VIDEO)

Domaći

Samo preko nje mrtve! Jelena Golubović ulaže sve napore da sačuva Kristijanov brak, on otkrio šta bi mu Kristina uradila da je prevari! (VIDEO)