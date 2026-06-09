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Kakav se kit nasukao, a ono Janjuš spava u vreći... Košarkaš poslao Miću u banju Koviljaču uz POPUST, Pržulj mu zapevao: Ja sam bez kuće i broja, takva je sudbina moja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Podbadaju se samo tako.

Tokom današnjeg sastanka sa Gocom Džehverović došlo je do nove svađe između Janjuša i Miće.

- Mi ćemo kao i svake godine biti mesec i po na odmor, a neki će na bazen i to peške. Bazeni se zatvaraju brzo - rekao je Janjuš.

- Ni kuće ni stana, to je priča moja, bez adrese i broja. Ja sam bez kuće i broja, takva je sudbina moja - pevao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne plaća kartu, ne plaća bazen, neko ide na more, a neko na Tašmajdan - rekao je Janjuš.

- Ja sam bekućnik, homeless iliti socijalni slučaj, e tako. Ja im predlažem Veliku Moštanicu, Rušanj, Ripanj, a ne centar grada - rekao je Mića.

- Jaki, pričaj malo kako su te vezali u podrumu - dodao je Pržulj.

- Banja Koviljača, možeš dobiti popust, daj da ti organizujem - dodao je bivši košarkaš.

- Homelees Jakice, samo ti šolja fali da kažeš giv mi... Moj jazavac mali. Kakav se kit nastukao na plažu, a ono Janjuš spava u vreći. Nećeš više kod tašte živeti Janjuševiću, ti za cigare nemaš homlesu. Beskućnici odmaraju, beskućnici traže kuću - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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