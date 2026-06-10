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Murat joj glavni poštar! Otkrila mu da se nada vezi s Viktorom nakon Elite 9: Najviše mi je žao jer... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zna da će mu preneti?!

Mina Vrbaški izašla je iz kazina kako bi popušila cigaretu, te je tom prilikom porazgovarala sa Muratom Asylguzhinom o Viktoru Gagiću, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žao mi je, ali to je najbolje. Ko zna šta će napolju da bude, nikad se ne zna - rekla je Mina.

- I meni je žao - rekao je Murat.

- Znaš šta je meni najviše žao, što on misli da ga mrzim i da imam loše mišljenje. Ja imam najbolje mišljenje, a žao mi je što je dopustio da drugi utiču na njega - rekla je Mina.

- Pusti nedelju dana, vidiš da je nervozan - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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