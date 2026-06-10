Murat joj glavni poštar! Otkrila mu da se nada vezi s Viktorom nakon Elite 9: Najviše mi je žao jer... (VIDEO)

Zna da će mu preneti?!
Mina Vrbaški izašla je iz kazina kako bi popušila cigaretu, te je tom prilikom porazgovarala sa Muratom Asylguzhinom o Viktoru Gagiću, što možete pogledati OVDE.
- Žao mi je, ali to je najbolje. Ko zna šta će napolju da bude, nikad se ne zna - rekla je Mina.
- I meni je žao - rekao je Murat.
- Znaš šta je meni najviše žao, što on misli da ga mrzim i da imam loše mišljenje. Ja imam najbolje mišljenje, a žao mi je što je dopustio da drugi utiču na njega - rekla je Mina.
- Pusti nedelju dana, vidiš da je nervozan - rekao je Murat.
Autor: Nikola Žugić