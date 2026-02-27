Kraj Mine i Mensura ELITE 9! Vrbaški raskinula s Viktorom jer joj ne veruje, jedva čeka da mu dokaže da NE LAŽE (VIDEO)

Biće haosa?!
Mina Vrbaški, nakon ćutnje, rešila je da porazgovara sa Viktorom Gagićem, te je tako započela razgovor o "crvenom suncu".
- I Anita kada ti kaže: "videćeš sve kada izađeš" - rekla je Mina.
- Neću pravdanje, ne zanima me
- Tvoja mama i sestra ne bi poslale kesu sa poklonima za 14. februar da nešto misle...Moram da nađem duks tamo negde u radionici...Ja ću da ti pokažem, a ja raskidam, jer ti posle tri meseca nemaš poverenja u mene - rekla je Mina.
- Aham, raskidaš?! Dobro, dobro - rekao je Viktor.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić