AKTUELNO

Zadruga

Kraj Mine i Mensura ELITE 9! Vrbaški raskinula s Viktorom jer joj ne veruje, jedva čeka da mu dokaže da NE LAŽE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće haosa?!

Mina Vrbaški, nakon ćutnje, rešila je da porazgovara sa Viktorom Gagićem, te je tako započela razgovor o "crvenom suncu".

Foto: TV Pink Printscreen

- I Anita kada ti kaže: "videćeš sve kada izađeš" - rekla je Mina.

- Neću pravdanje, ne zanima me

- Tvoja mama i sestra ne bi poslale kesu sa poklonima za 14. februar da nešto misle...Moram da nađem duks tamo negde u radionici...Ja ću da ti pokažem, a ja raskidam, jer ti posle tri meseca nemaš poverenja u mene - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aham, raskidaš?! Dobro, dobro - rekao je Viktor.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

SLEDI IM PAKAO! On je novi vođa Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da sakrije ljubomoru: Alibaba izgoreo zbog Majine igračke, nikako da se obuzda! (VIDEO)

Zadruga

JA TEBE NISAM VARALA: Janjuš počeo da ljubomoriše kad je otkriveno da je Anđelo pisao Maji dok je bila u vezi s njim! (VIDEO)

Zadruga

IPAK NIJE KRAJ?! Luka zamolio Đedovića samo jedno, ovim dokazao da nije raskrstio s Aneli (VIDEO)

Zadruga

Prevarila žena pet država, što ne bi i tebe?! Jovana pevačica odmah prekorila Maju zbog druženja sa Aneli, pa joj zamerila i ovo (VIDEO)

Zadruga

Saga ne prestaje! Bebica ubeđen da ga Teodora voli kao Boga, ona ne prestaje da ga ponižava (VIDEO)