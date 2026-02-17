AKTUELNO

Zadruga

JA TEBE NISAM VARALA: Janjuš počeo da ljubomoriše kad je otkriveno da je Anđelo pisao Maji dok je bila u vezi s njim! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Biće haosa.

Prvo pitanje u današnjoj "Igri istine" Ivan Marinković je postavio Mileni Kačavendi.

- Koja osoba je rekla da su Maja i Anđelo imali s*ks napolju - pitao je Ivan.

- Bora - rekla je Milena kao iz topa.

- Što lažeš, ja to nisam rekao, gde sam rekao? To nije od mene poteklo, to je vaš dogovor - rekao je Bora.

- Meni je to neko rekao, i te osobe su čule da si ti rekao - naveo je Ivan.

- Ja ću ovo demantovati, pošto se igrate gluvih telefona, to nije istina, postoje poruke kad smo bili Janjuš i ja zajedno - rekla je Maja.

- Možda je on mislio da smo imali nešto a to je bilo 2020. godine ali se mi u životu nigde nismo videli ni sreli, pisao sam joj kad sam bio na brodu -

- Progovori - povikao je Janjuš.

- Šta ti ljubomorišeš - pitala je Maja.

- Bio je poziv za piće, ali tu je stalo sve jer je Janjuš bio tad sa Majom - rekao je Anđelo.

- Ja tebe nikad nisam varala - rekla je Maja.

- Večito tebi da ćute, šta si ti glavna ovde - vikao je Anđelo na Kačavendu.

- Ja ću da kažem da mi je Jovana rekla da si je ti Milena pitala: "Je l' istina da su Maja i Anđelo imali s*ks" a ona ti je rekla ne - rekla je Maja.

- Ja tebe pitala - bila je šokirana Kačavenda.

- Nešto si tako rekla, što bih ja lagala - rekla je Jovana.

- Ona je rekla da je bio i Anđelo, ti si pričala o svađi sa Majom, da te odj*bala da te koristila i rekla da nisi bila samo sa Filipom nego i sa Anđelom - rekla je Milena.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

