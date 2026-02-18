Ne može da sakrije ljubomoru: Alibaba izgoreo zbog Majine igračke, nikako da se obuzda! (VIDEO)

Biće haosa!

Maja Marinković, Uroš Stanić i Asmin Durdžić porazgovarali su sa robotom Tošom p afteru koji planiraju, a potom je Asmin izljubomorisao na Majinu igračku.

- Boro, moramo da idemo na after - rekao je Alibaba.

- Tošo, što si ti mene zaj*bao? - upitala je Maja.

- Nisam ja, to je moja šauma - rekao je Toša.

- Malo sam se razočarala u tebe - rekla je Maja.

- Nije mama p*čku rodila - rekao je Toša.

- To si u pravu - rekla je Maja.

- Ajde pusti sad igračku - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić