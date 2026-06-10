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PROMENIO SVE BOJE: Asmina muči infomrmacija koju je Dača želeo da prenese Maji, osudio je zbog komunikacije sa njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić promenio je sve boje kada je čuo da je Dača Virijević želeo nešto u poverenju da kaže Maji Marinković.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Dača je bio unutra, ti si bila napolju. Šta je on hteo od tebe? - upitao je Asmin.

- Nešto je želeo da mi kaže, a šta to, to ne znam - kazala je Maja.

- Šta on sa tobom ima da priča? O drugim parovima sa tobom da priča? - upitao je Asmin.

- Rekao mi je da nije o meni, nego o nekom drugom paru, da nije nešto strašno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš li ti nešto da mi kažeš ti? - upitala je Maja.

- Ja? Misliš da je nešto za mene mislio da ti kaže, a pored mene si 24h, nije sigurno - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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