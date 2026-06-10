PROMENIO SVE BOJE: Asmina muči infomrmacija koju je Dača želeo da prenese Maji, osudio je zbog komunikacije sa njim! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić promenio je sve boje kada je čuo da je Dača Virijević želeo nešto u poverenju da kaže Maji Marinković.

Detaljnije pogledajte OVDE.

- Dača je bio unutra, ti si bila napolju. Šta je on hteo od tebe? - upitao je Asmin.

- Nešto je želeo da mi kaže, a šta to, to ne znam - kazala je Maja.

- Šta on sa tobom ima da priča? O drugim parovima sa tobom da priča? - upitao je Asmin.

- Rekao mi je da nije o meni, nego o nekom drugom paru, da nije nešto strašno - rekla je Maja.

- Imaš li ti nešto da mi kažeš ti? - upitala je Maja.

- Ja? Misliš da je nešto za mene mislio da ti kaže, a pored mene si 24h, nije sigurno - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.