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Obezbeđenje preplavilo imanje! Terza divlja i urliče na sve, izvređao Minu i Kačavendu kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Terza je saznao šta se dešava zbog Sofije Janićijević, pa je tako napao Minu Vrbaški i Milenu Kačavendu.

- Je*em li vam mamu, Kačavenda i tebi i njoj (Mina), m*š bre mamu vam je*em, kome vi pravite priče?! Je*em i tebi mater - rekao je Terza.

- Jedi bre go*na pijano gov*do, nemoj sutra da mi se izvinjavaš - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kome ti nabacuješ priče je*em te u usta?! Gde je Aneli, gde je Aneli?! Kome je sipala pivo?! - rekao je Terza.

- Filipu - dobacivao je Uroš.

- M*š je*em li vam mamu u pi*ku ja - urlao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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