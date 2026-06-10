Obezbeđenje preplavilo imanje! Terza divlja i urliče na sve, izvređao Minu i Kačavendu kao nikad (VIDEO)

Karambol!

Terza je saznao šta se dešava zbog Sofije Janićijević, pa je tako napao Minu Vrbaški i Milenu Kačavendu.

- Je*em li vam mamu, Kačavenda i tebi i njoj (Mina), m*š bre mamu vam je*em, kome vi pravite priče?! Je*em i tebi mater - rekao je Terza.

- Jedi bre go*na pijano gov*do, nemoj sutra da mi se izvinjavaš - rekla je Kačavenda.

- Kome ti nabacuješ priče je*em te u usta?! Gde je Aneli, gde je Aneli?! Kome je sipala pivo?! - rekao je Terza.

- Filipu - dobacivao je Uroš.

- M*š je*em li vam mamu u pi*ku ja - urlao je Terza.

Autor: Nikola Žugić