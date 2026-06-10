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ŠOK! Sofija otkrila Toši kako je došlo do rasprave Aneli i Terze! Obelodanila razlog žučne rasprave! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša želeo je da sazna zbog čega je došlo do svađe između Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina mi je dala rakiju i ja sam stajala kod šanka. Došao je Filip i ja sam rekla da proba. Dala sam mu bez kontakta da proba, samo to. On je probao, i ništa. Ti si došao nakon toga, krenuli smo da spremamo koreografiju, a onda je Terza došao i Terza je rekao da neću da igram, a Aneli je tada ušla u sukob sa Terzom - kazala je Sofija,.

- Šta si uradila ti Viktoru? - upitala je Mina.

- Mina, ja ništa nisam uradila sa Viktorom, prišla mu nisam, to da znaš - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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