Žana joj rekla da neće da priča sa alkoholičarkom, a Bobanac... Vanja rastavila Kačavendu na činioce, ne štedi: I ona i Aneli se lože na Janjuša, bolesnice (VIDEO)

Au, biće haosa!

Vanja Živić došla je do Bore Terzića Terze, pa je tako zajedno sa njim žestoko oplela po Mileni Kačavendi.

- Nju mogu da razumem, tebe ne mogu, šta ti nije jasno više?! Žena je bolesna, sutra ćeš da se pomiriš sa njom (Kačavenda) - rekla je Vanja.

- Ma gde, ona?! Ma daj - rekao je Terza.

- Žena nema sa kim, 24 sata je bila na vezi sa mnom, sa Janjušem, sa Đedovićem...Ma koja Žana?! Rekla joj da neće da priča sa njom alkoholičarkom - rekla je Vanja.

- Pije tu iza kreveta - rekao je Terza.

- Meni Bobanac kaže: "Neću da sedim s tom ženom, nije normalna"...Hoćeš da ti kažem ja?! I ova (Aneli) i ova (Kačavenda), obe, iste su, obe se lože na Janjuša, zato me i ne podnose, bolesnice, bolesne bre žene - rekla je Vanja.

- I meni majku poznaje i tako govori, a poznaje mi oca pogotovo, pa kaže: "pop*ši mi tvoj otac", jedva čekam da izađe da vidim koji otac će da joj pop*ši - rekla je Sofija.

- Teška žena, upropašćava mozak - rekla je Vanja.

Autor: Nikola Žugić