Nemoralna i laka žena, blam me je: Janjuša sramota Kačavendinog ponašanja i priča, opleo po njoj: Grčki maneken je prevario za punjene paprike i piškote (VIDEO)

Biće haosa!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Marka Janjuševića Janjuša sa Vanjom Živić i devojkama u Eliti, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je upravo sa Janjušem.

- Da li ćeš ovo leto ići u Dubrovnik, kao što si danas rekao - pitala je Ivana.

- Što se tiče tvog pitanja, hoćeš da budem iskren ili ironično iskren?! Pravo da ti kažem, plan mi je već jedno duže vreme da budem u Dubrovniku par dana, jer nikada tamo nisam bio - rekao je Janjuš.

- O tebi se puno priča, vrlo si aktuelna tema iako, kako kažeš, ništa ne radiš. Hajde da počnemo od nominacija, Maja svaki put ima reakciju, zašto je ljudima toliko stalo da muškarci uđu u sukob - pitala je Ivana.

- Ne znam kome ide u korist da se bilo ko od muškaraca svađa, a ako postoji netrpeljivost, pametan će popustiti. Ne znam zašto potenciraju, kao da vole da se svađaju oko njih. Ako on ima nešto prema meni, ja mogu da odgovorim, ali naš odnos je godinu i po dana takav, ja nemam ništa protiv, imamo dobar odnos. Ja neću reći da je ona (Maja) nebitan lik, ali prebacuje nešto na mene - rekao je Janjuš.

- Zbog čega ne dozvoljava sebi da se upusti u nešto sa Asminom, da li joj se sviđa - pitala je Ivana.

- Osetila je nešto, jeste, boji se osude zbog Stanije, ona joj je najveći problem. Mada, ako ona nešto želi, ona ne je*e sistem. Ako se ovako nastavi i narednih 15 dana, onda je to smešno - rekao je Janjuš.

- Danas su pričali u šiframa i najavljuju da će neku tajnu da otkriju, da li slutiš o čemu se radi - pitala je Ivana.

- Mene niko ne može da degradira što se mene tiče, mene to ne zanima. Za mene tajne ne postoje, jedino ako će da priča o tajni kako se dopisivala sa mnom. Ako će takve tajne da priča, što se mene tiče, može da priča sve. Ja ne želim da pričam o njoj, niti me intresuje. Kada me naziva pi*kom, da ne smemo ništa Asminu nešto da kažemo, ona je našla da mu kaže, a do pre 15 dana ga je hvalila. Mogu da kažu za mene šta god hoće, mene ništa ne intresuje - rekao je Janjuš.

- Ko bi bio gubitnik u toj priči - pitala je Ivana.

- Nemam pojma o čemu se radi, ali ja nikada ne bih bio gubitnik. U periodu koji ne bih voleo da spominjem sam bio loš i gubitnik, ali ne bih mogao ovde da budem gubitnik - rekao je Janjuš.

- Mnogi komentarišu da je Asmin demolirao Kačavendu, kakvog si ti stava i da li je svesno ona ušla u taj rat sa njim, s obzirom da je on neko ko ne preza kako će da uvredi - pitala je Ivana.

- Kačavenda, pre svega, pre Asminovog odnosa i svađe sa njim kada je krenulo, ona je sama sebe demolirala svojim ponašanjem u rijalitiju, a i generalno od spolja, jer je smatrala da je ona neka velika, taj neki mangup, igrač, kako smo mi svi šišarke. Pokazala je da je ozbiljna, onako, jedna nemoralna žena, uličarsko ponašanje i psovke, koje ne dolikuju ženi od 50 godina. Moja majka nikada nije opsovala, a malo je starija od nje. Sa nas trojicom je pričala po četiri sata, isto i sa mnom je pričala četiri sata, pričala je sa čovekom za kog je govorila sve najgore u sedmici, isto tako i za Asmina i za Anđela. Mislim da je jako laka žena, mislio sam da je veći mangup. Možda je on njoj super, možda jeste, ne mogu da grešim dušu. Da li bi volela Filipa za zeta, koji utorkom ka*a?! On joj je super, ali Janjuš kada se grli sa dve...Znači, ili je zaljubljena u mene ili me ne može očima gledati. Šta ja radim drugo lošije od njega, šta?! Ništa - rekao je Janjuš.

- Da si želeo da uđeš u vezu sa Milenom i da imate intimne odnose kao i svaki par, šta misliš, da li bi mogao - pitala je Ivana.

- Neću da kažem za ovde za intimne odnose, ali napolju, da. Nikada ih ovde sa njom ne bih imao, ali u bilo koji ljubavni odnos, mogao bih da uđem, da - rekao je Janjuš.

- Da se vratimo na lažnog "pokojnog verenika", šta misliš da je u pitanju i da je razlog što je Milena prijavila tog čoveka policiji - pitala je Ivana.

- Ne deluje mi da je prijavila, nego da je shvatila da je sama sebi blam. On je njoj preko drugarice kupovao cveće, pa ona će meni da odaje tajne?! Bolje neka se pokrije ušima, da je ne demoliram ovde. Ona je kupovala piškote i slala punjene paprike čoveku kog nikada nije videla...Zamisli čovek joj kaže da je u Beogradu, ona dođe, on mora na put?! On je kao grčki model, maneken, kako joj ne padne na pamet da upali kameru, pa je poginuo u tunelu, Bože, daleko bilo...Meni je pisala: "dobro jutro lepi moj, je l' si se naspavao", o meni se zna da pišem svakome, ali ko si ti?! Jeste i sa Anđelom isto - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić