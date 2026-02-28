Nisam došla ovde da mi se neke džudže, koji ne brinu o svojima... Matora podivljala zbog Cimija i njegovih laži, progovorila o njemu i porodici: Je l' problem što nisam obijala trafike po kraju?! (VIDEO)

Biće haosa!

Novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi sa njom porazgovarao o Cimijevim rečima na njen račun.

- Dolaze i uvlače ljude koji nemaju veze s tim, sa celom njenom porodicom se družim. Ja sam izašla iz kraja jer sam kupila stan, da se pravdam nekome i da pričam, ne pada mi na pamet - rekla je Matora.

- Kako ti onda komentarišeš da on pozdravlja Boru koji ti je psovao pokojnu majku - pitao je Darko.

- Ja verujem da su to rekli, ne znam kada je taj snimak izašao. Makar mi nije ona (Stefani), upoznala porodicu, hvala Bogu...Što se tiče ovoga uvlačenja komšije i ostale priče, rekla sam Hranislavu da ode do Zlatka i Peđe i kaže im da ne lupaju gluposti. Cimijev rođeni brat ne izlazi iz rođene kuće, a ti sada da bi došao ovde, lažeš brate! Neću pričati ništa, niti u kakvim je odnosima on sa svojom porodicom, pokojnim ocem i tako dalje. Koga intresuje, može da pogleda moj Instagram. Ja nemam tajnu u rijalitiju jer se o meni sve zna, ja ne krijem porodicu kao zmija noge. Želim da demantujem ovo za Anitu, da je neko hteo da je ubije, ubije, to je laž! - rekla je Matora.

- Cimi je potvrdio ono što je Bora pričao - rekao je Darko.

- Ja kada sam izašla iz "Elite 7" sam saznala da mi je otac operisan, nisu hteli da mi jave ovde roditelji, da su mu pronašli rak na plućima. Tada sam bila već sa Stefani i Stefani nije upoznala moju porodicu. Nažalost, mi nismo znali da je majka bolesna i da je preminula kako jeste. Još gore mi je kada dođu ovako slepci iz kraja da pi*aju, da bi bili malo zanimljivi da pričaju laži i sve. I Cimi će da dobije tužbu od mene pošto je rekao da je moj otac hteo nekoga da ubije. Ja nisam došla ovde posle 12 godina da mi se neke džudže, koje ne brinu o svojim porodicama i skoro su izašle iz zatvora, pi*aju po meni. Zamisli, kako me nije sramota da se preselim u drugi kraj?! Ja i dan-danas imam prijatelje u Železniku i ljude koji me vole. Kada ti bude došao neko s kim sam ja odrasla i družila se i s kim sam i dalje u kontaktu, uvažiću. Je l' problem što nisam obijala trafike po kraju. Ovo je moje poslednje obraćanje po pitanju Cimija, za razliku od njega ja znam ko sam i šta sam, ne sećam se kada sam poslednji put videla čoveka - rekla je Matora.

- Šta kažeš na to što Cimi kaže da si bolest roditelja koristila za rijaliti - pitao je Darko.

- Ja sam prošle godine, posle smrti moje majke, sam ušla ovde. Jedino kada sam plakala jeste kada sam išla na 40 dana, na godinu dana, što su mi prošle godine zakopavali oca, vređali majku...Nisam se nikoga odrekla, niti se mene iko odrekao. Mogu da ti kažem da moja porodica nikada od mene nije htela da uzme novac, čak i mami kada dam neke pare, ona to čuva, pa kada mi zafali, ona mi da, pare koje sam dala u kuću - rekla je Tomićeva.

- Glupost, nisu njeni bili za to, bunili su se za naš odnos, ali je isto tako bilo da je njen brat hteo da dođe za Kruševac, ali da je neko hteo nekoga da ubije, nije tačno. Njen tata je spremao belolučene paprike koje ja volim, njena mama je dolazila u stan kod nas, sa ženom sam se šetala po gradu, rekli su mi čak i da dovedem Alekseja ako budem želela - rekla je Anita.

- Da mene neko osuđuje da budem lokal patriota?! Ja jesam tu odrasla i sve to, ali ne znam da li je upućen da je Bora meni na budžetu bacio pare - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić