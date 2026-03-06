AKTUELNO

Zadruga

Ponovo pokušao, ali bezuspešno! Asmin saleteo Maju, ona ga oduvala: Hoću da te maltretiram i mogu to do kraja (VIDEO)

Biće haosa?!

Asmin Durdžić pratio je Maju Marinković u stopu, koja ga je, potom, oduvala.

- Šta se petljaš ti u moje svađe?! Je l' sam ja bio loš prema tebi - rekao je Asmin.

- Da, izvređao si ti mene, to ti nikada neću oprostiti - rekla je Maja.

- Što si se sa mnom družila i komunicirala, šta hoćeš ti od mene - rekao je Asmin.

- Da te maltretiram, mogu do kraja da te maltretiram - rekla je Maja.

- Možeš samo da legneš sa mnom, pa da me maltretiraš ispod pokrivača - rekao je Asmin.

- Mene tvoji vređaju, sram te bilo, žena ima velike sinove da pričaš tako o jednoj majci - rekla je Maja.

