Oprostio joj je i mnogo gore, pa što ne bi pojenje Filipa?! Terza nastavlja da pravda Sofiju, a o drugarici Kačavendi SVE NAJGORE! (VIDEO)

Sve su izgladili.
Bora Terzić Terza ovog jutra potpuno je porekao priču koju je pričao poslednjih nedelja, te je stao uz svoju bivšu, buduću devojku Sofiju Janićijević i odlučio da je ponovo brani od svega i svih.
On je razgovarao sa Sofijom ispred Bele kuće, te joj je obećao da neće slušati Milenu Kačavendu, koja je očigledno mrzi, pa je pljuje pred njima.
- Priča: "Sipa piće Filipu", pa kakve veze ima. Žena te mrzi, i onda meni konstantno govori, da se smeškaš, kaže: "Rekla sam ti da te navlači". Zato što je sa tobom u sukobu, hoće da te ja vređam. Sad je sa Minom dobra, pa napušava Viktora, a pre toga napušavala Minu - rekao je Terza.
Autor: R.L.