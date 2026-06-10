AKTUELNO

Zadruga

Oprostio joj je i mnogo gore, pa što ne bi pojenje Filipa?! Terza nastavlja da pravda Sofiju, a o drugarici Kačavendi SVE NAJGORE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve su izgladili.

Bora Terzić Terza ovog jutra potpuno je porekao priču koju je pričao poslednjih nedelja, te je stao uz svoju bivšu, buduću devojku Sofiju Janićijević i odlučio da je ponovo brani od svega i svih.

On je razgovarao sa Sofijom ispred Bele kuće, te joj je obećao da neće slušati Milenu Kačavendu, koja je očigledno mrzi, pa je pljuje pred njima.

- Priča: "Sipa piće Filipu", pa kakve veze ima. Žena te mrzi, i onda meni konstantno govori, da se smeškaš, kaže: "Rekla sam ti da te navlači". Zato što je sa tobom u sukobu, hoće da te ja vređam. Sad je sa Minom dobra, pa napušava Viktora, a pre toga napušavala Minu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

VOLIM TE NAJVIŠE! Tetka Aneli potpuno spustila gard prema nećaku Neriju, STAVILA GA NA PIJEDESTAL! (VIDEO)

Zadruga

PLJUJE, BEZ ZADRŠKE! Teodora nikad gore unakazila Aneli, o bivšoj drugarici SVE NAJGORE! (VIDEO)

Zadruga

Pljuni, pa poliži: Terza gazi po sebi da bi opravdao Sofiju, ona kao oparena skočila na pitanje o Danetu! (VIDEO)

Zadruga

Aneli je izljubomorisala na Sofiju! Terza prepakovao priču, pa Asminu servirao svoju verziju o događajima sa žurke! (VIDEO)

Domaći

TREŠĆE SE ZIDOVI BELE KUĆE! Nakon brutalnog sukoba Miće i Maje, oglasio se njegov drug - Progovorio o svemu, pa ŽESTOKO potkačio Marinkovićevu: Ona je

Domaći

Filip bi je razumeo, mogao bi da joj parira! Đukić prvi put JASNO I GLASNO priznao da je ZALJUBLJEN u Aneli, Janjuš im dao BLAGOSLOV! (VIDEO)