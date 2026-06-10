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Druži se sa Filipom da mu ne bi spavao sa devojkom! Teodora shvatila da je Terza dobar sa Đukićem da mu ovaj ne bi SKINUO Sofiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakav zaključak!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su da komentarišu dešavanja sa žurke, a glavna tema bili su im Terza i Sofija.

- Kladična nudilja. Ona ne može očima da gleda Aneli, hoće da joj se osveti tako preko muškaraca. Ja više gotivim Aneli nego ona. Znači Filip je to hteo da prećuti, bravo - konstatovala je Teodora.

- Šta je Aneli uradila, što je izljubomorisala Filipu? Krivi su mu Filip i ova, on je ljubomoran na Filipu

- Ispada da se druži sa Filipom isto kao sa Matijevićem

- Da mu ne bi j*bao devojku - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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