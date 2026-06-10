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Maratonski sukob: Mića i Janjuš se ne zaustavljaju, pljušte prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U pabu "Prijatelji" nastavila se maratonska rasprava Lepog Miće i Marka Janjuševića Janjuša.

- Moraš da shvatiš da je ovo moje - rekao je Mića.

- Nije, pokazaću ti. Obezbeđenje može da ide - dodao je Janjuš.

- Ne, ja se tebe bojim. Ovo je moje, ja sam samo seo. Ja tebe da sam najstrašnije vređao verbalno mi vratiš, a ovo što radiš je nasilje. Ti si uvek bio mala p*čka. Tebe je Filip Car unakazio, a njemu nisi legao u krevet. Zašto njemu nisi? - pričao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakve to veze ima? Ja ne znam što si ti poludeo, a ja sa tobom pričam normalno. Što si svađu sa svojim najbojim drugom Anđelom prebacio na mene? Je l' si hteo da se opereš? - pričao je Janjuš.

- Zabole me k*rac za njega, a ja sam samo rekao da je to tvoj najbolji drug - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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#Marko Janjušević Janjuš

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