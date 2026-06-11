Filipov otac me nikada nije negativno komentarisao: Maja ponovo veliča Cara dok je u vezi sa Asminom (VIDEO)

Od samog starta žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Asminu Durdžiću.

- Kako komentarišeš što Carev ćale nije nikada negativno komentarisao Maju - glasilo je pitanje.

- Nemam pojma, on možeda nema društvene mreže. Možda su se od muke oglasili. Uopšte me ne zanima ni on ni njegov ćale - rekao je Asmin.

- To je istina. Jeste se on oglašavao ali nikada me nije pljuvao. Ne bih ja komentarisala. Taki je taj koji se oglašava zbog naših postupaka. Ljudi prosto moraju da prokomentarišu. Nikada me Filipov otac nije pljuvao to je istina. ajsno mi je kao dan da posle onog sukoba su se oglasili. Nema potrebe bil ko da pljuje. Mi smo sami krivi za to. Ljudi imaju pravo da se oglase - rekla je Maja.

- Mustafa se oglasio da ne želi da mu više šalju tvoje gole slike i va*inu - rekao je Milan.

- Ja nemam gole snimke. - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović