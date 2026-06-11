Pričali su kako će biti MAMA I TATA: Dači pala roletna, pa do koske raskrinkao Asminove MUTNE radnje od početka rijalitija: Ljubomorisao je Aneli na Anđela (VIDEO)

Karambol za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", dao je reč Staniji Dobrojević, kako bi prokomentarisala sukob Matore i Asmina Durdžića.

- Ovo je meni bilo očekivano, ja sam iskusan rijaliti igrač, ulazim sama za sebe, nikakvi dogovori i pregovori. Pukli su, raspali su se - rekla je Stanija.

- Čovek mi je prišao i rekao da je svestan da bi narod podržao dva roditelja, ali kada je nastao sukob, da bi uterao Staniji ku*ac, smuvao je Maju - rekla je Matora.

- On se ne bori više protiv ove Stanije, nego da uništi mene ovde kao ženu. Bitno je da on mene više ne zanima, imao je čitavu ekipu ljudi, raspali su se od Kačavende, pa do Matore gde je dobio adresu - rekla je Stanija.

- Svaki put kada komentarišem i iskreno kažem, on je imao reakciju na mene - dodala je Matora.

- Meni je pričao: "Ovo sa Majom mora da se nastavi, to je top, prva tema", koga ja štitim, ovog klošara - rekao je Dača.

- Je l' si u šoku što je naručivao narkotike preko Matore - pitao je Milan.

- Ne, nisam u šoku - rekla je Stanija.

- Ako se sećaš sedme sezone na početku, Kačavenda i ja smo napali Aneli da joj ne verujemo. Malo pre kada je Teodora spomenula dogovor, Aneli i Asmin su počeli da se gledaju i da se traže preko stola, Maja je tražila limunadu, on je rekao da ućuti i da sluša šta pričaju. Kada je počela priča da postoji dogovor, da dok nije predala telefon da je imala kontakt sa njim, dogovor sa Sitom, spuštanje lopte...Na osnovu svega, kada smo bili u pabu, ja sam rekao Aneli da su oni monstrumi ako postoji dogovor, ona je počela da mi se smeje tada. Ja mislim da je ulazak u vezu, ulazak Aneli u sedmicu sa Janjušem, poremetio taj dogovor u svemu - rekao je Bebica.

- Ja ću sada da vam kažem, ja jedini držim konce kod Stanije, kod Maje i kod Aneli, ja biram s kim ću da budem, veruj mi - rekao je Asmin.

- Odnos Aneli i Asmina je bio skroz čudan i bolestan kako su ljubomorisali jedno drugom. Aneli mi je rekla da joj je on rekao da on ne muva Maju jer joj se sviđa, govorila mi je: "svako veče mi govori da se njemu Maja ne sviđa"...Pričali su u izolaciji kako će da budu mama i tata, kako će da se operu! Zašto si tada ljubomorisao na Anđela?! Rekao joj je: "videćeš za ovo za Anđela", ona me je ščepala za ruku i rekla: "je l' si čuo ovo sada?". On je pre izolacije sa Aneli muvao i Minu i ljubomorisao je Mini na Terzu, tada je to bilo sa onim "Kačavenda 1" i "Kačavenda 2". Tako da su se ovde mnogo priče drugačije vodile...Sofija je krenula da se muva sa Asminom na početku - rekao je Dača.

- Ne, to nije istina - skočila je Sofija.

- Muvao je Asmin i Sofiju, ja govorim, spavali smo zajedno: "nemoj molim te Sofija, ukanaliće te Asmin" - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić