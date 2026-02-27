Šta sam, klimakterična baba kao tvoja Zlata, pošto te podsećam na nju?! Kačavendi pala roletna, obrisala patos s Mikijem Dudićem pred svima, on se spetljao u svojim lažima (VIDEO)

Karambol za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Miki Dudić iza leđa pljuje Milenu Kačavendu sa Filipom Đukićem i Milanom Stojičkovićem, ističući da je ona "ubica radosti".

- Nikada nisam rekla da je debil koji je zatvorio tanjir - rekla je Kačavenda.

- Pa nisam izmislio sigurno...Ne mogu tačno vreme da ti kažem kada si to rekla. Žena je tih sedam dana preokrenula meni želudac naopačke. Išli smo da jedemo, ja sam zaboravio tanjir, i onda je ona tako rekla, vređala si me - rekao je Miki.

- Naravno da lupeta...Nikada mu nisam rekla da je debil - rekla je Milena.

- Omalovažavanje, a uzdizanje sebe bez potrebe. Ja sam tebi sve rekao kada sam ustao - rekao je Miki.

- Pitam te da li poznaješ Mateju Matijevića?! S obzirom da je bila čestitka, ja to noćas kada sam rekla, on meni posle kaže kada se emisija završila, ide za mnom, ja mu kažem da je on pričao...Stigla je čestitka: "pozdrav od Peje, Ene i Matije" i ona je on u izolaciji rekao: "meni ovo ne odgovara, šta ima da me pozdravlja sa Enom i njenim sinom", a kasnije je okrenuo na Mateju Matijevića - rekla je Kačavenda.

- Nisam to rekao, ja sam rekao da ne mogu da verujem da me pozdravlja brat i njen bivši dečko. Izmišlja i laže - rekao je Miki.

- On je pričao u izolaciji: "šta će njemu žena koja ima dete", to nisam ja pričala, nego on o svom bratu i njegovoj snaji - rekla je Kačavenda.

- Odvratno si se ponašala, ne znam da li si klimakterična ili šta već... - rekao je Miki.

- Ti si jedna obična pi*kica, od sedam dana, tri dana zamalo da se ne kupam, koji si ku*ton i prezervativ. Izvinjavao mi se ovde kod pulta kada je pijan, govorio je da jeste iskompleksiran i sujetan, govorio mi je da ima komplekse od maćehe, ja sam ga ućutkivala jer smo na televiziji...Ovo se kaže meni u facu. Rekao si pi*ko: "da si muško, sada bih ti pi*ku slomio" - rekla je Kačavenda.

- Šta si ti rekla pre toga meni?! Si me pljunula?! - rekao je Dudić.

- Kao priča: "op*lim te", opali babu svoju. Kada smo se šalili na taj način?! Kada si sa mnom imao tu relaciju pi*ko jedna?! Šta sam, klimakterična baba kao tvoja Zlata?! Možeš da mi pu*iš ku*ac si*o jedna - rekla je Kačavenda.

- Možeš da spominješ moju majku, vidimo se na sudu - rekao je Miki.

- Ma pu*i mi ku*ac, pa ti si rekao da te podsećam na Zlatu - urlala je Milena.

- Trebao si da je izj*beš, vidiš da je nervozna - dobacila je Jakšićka.

- Nisam ratni zločinac...Ona prebacuje krivicu na mene, da ispadne da me nije maltretirala, psihički. Ja sam postavio da bude sve po njenom - rekao je Miki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić