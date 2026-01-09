Kornjača sa Galapagosa i praziluk dama, oduvala sam je: Kačavenda nikad žešće udarila po Zorici Marković, obrisala patos s Anom Ćurčić (VIDEO)

Karambol za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Zorica Marković ogovara Milenu Kačavendu i Marka Đedovića.

- Ovo je deseta priča, za stolom pokušava da se izvuče, van stola pljuje konstantno. Verujem da je to rekla Đedoviću...Govorila je da je nije Ana ispoštovala, pogubila se u svojoj igri, i dalje živi u vremenu gde je bila drugarica Ani Ćurčić - rekao je Uroš.

- Ovde čujemo da je povukla tri dima sa Đedovićem, žena je pljuvala po Ani u telefonskom razgovoru sa mnom. Meni je obrnula ploču totalno, žena sve laže, nema herc, ništa istinu nije rekla. Ta priča o rijaliti taktikama, može da priča nekome drugom, smućka pa prospe. Ja sam nju onaj dan oduvala. Neću ja da pričam ko je kako mogao da prođe. Stajala je u čelu i rekla: "Trebala bih ja da uđem", ona se samopoziva. Ova budala od 105 godina, kornjača sa Galapagosa - rekla je Kačavenda.

- Mislim da Zorica lično protiv Kačavende nema ništa, averzija prema njoj ne postoji samo što je gledala nešto, nego je tu problem Ana Ćurčić. Naravno da je Zoricu obrukala Ana svojom posetom - rekla je Miljana.

- Sećam se superfinala, dok su one bile unutra, stiglo je pitanje Ani: "Kako komentarišeš to što tvoja kuma ne može da smisli Zoricu Marković", ona se čudila, pa je sedela ispod trema i pravdala se. Tada su izašli klipovi kako prevrće očima, ja sam tada dala izjavu da je Zorica praziluk dama i smećarka - rekla je Kačavenda.

- Mene ne zanima šta ona jede go*na i laže, ja nemam pojma - rekla je Zorica.

- Mentolko jedna, tebi Ana Ćurčić stoji iznad sina u imeniku. 60 godina imaš, nemaš mu*a. Si usvojila neku decu?! Hajde pričaj ku*vetino matora o molerima i automehaničarima - rekla je Milena.

- E za ovo ću da te ka*am. Ja stojim iza svake reči, Đedović laže da sam se klela u decu, Ana Ćurčić može da potvrdi sve što se tiče naše relacije - rekla je Zorica.

- Kako te je izj*bala kao konja, navukla je da je ubaci ovde. Ova opasnica od sezone jedan, jedan pu*ikander najobičniji. Pogotovo što ja ne lažem, ne petljam i ne muljam - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić