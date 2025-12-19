Krah prijateljstva! Kačavenda podivljala zbog Jakšićke, odjavila Janjuša za sva vremena: Sutradan je pio kafu s njom, LAŽE SVE, završio si sa mnom! (VIDEO)

Karambol za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako se Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš muvaju i pričaju o svom odnosu.

- Ja vidim obostrane simpatije, intresantni su, slatki su, kada se posvađaju ne pričaju dva, tri dana, posle toga bude ovako. Oni su u svađi kao Terza i ja, ispadne neki mini haos, ne pričamo, pa crknemo od smeha. Bitno je šta je Janjuš rekao, on uvek ističe da njih dvoje imaju neki drugačiji odnos, ali da to nije u nekom ljubavnom smislu i da ne bi bili ovde zajedno, ali to komentarisanje drugih devojaka, Aleksandru je nazvao drugačije, po nekom nadimku. I njemu smeta kada ona spomene Mikija u nekoj šali - rekla je Sofija.

- A brate ovo je drugo-šest Divčibare. Spojili smo se sa drugom školom i sreli se s nekom devojčicom. Majke mi! Nemoj da se oplodim sada sa Jakšićkom, ako želim. Imam pravo da se ubacujem s kim god ja hoću, niti sam odlepio niti mogu da odlepim. Družim se sa njom, prija mi druženje, nekada mi ne prija. Žena je u jednoj reči polupana! - rekao je Janjuš.

- Šta lažinja ovaj kiklop?! Ja nisam gunđala ništa, ja sam odslušala i to je to - rekla je Kačavenda.

- Smeta mi danas što sam rekao Jakšićki da je Saška, ima da zovem koga hoću! - rekao je Janjuš.

- Vidiš kako lažeš, lažeš! Ne, ne, laže! Ja sam čula, vrlo dobro sam čula. Jedno pričaš, drugo radiš. Od kada ti zoveš Aleksandru, Saška?! Večeras je seo ovde, ćuti i mudruje, on zna kada pojede neka go*na i kaže meni: "Je l' ti to sa mnom ne pričaš?". Pravi me budalom, ćao. Sa mnom zaj*bancije nema. Prošli put je rekao da sam ljubomorna, da se ponašam kao budala, sve radi isto, još i laže - rekla je Kačavenda.

- Kome ja ljubomorišem?! Šta je ovoj ženi, Bog te je*ao - rekao je Janjuš.

- On ima taj fazon da kada priđe, kaže: "Gde si srce, dušo", meni uglavnom kaže "Saška". Izbegavamo da sedimo zajedno, da ne dođe do tih nekih pogrešnih tumačenja. Što se tiče Janjuša, super nam je ova relacija, ništa preterano ne komuniciramo - rekla je Jakšićka.

- Zašto on to ne radi preda mnom?! Ispada da mu ja branim da se druži s nekim ljudima. Ona je pričala ovde o prst*njačenju, odjavio je ovde i rekao: "Ovim vređaš i mene", sutra je seo i pio kafu sa njom - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić