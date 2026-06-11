Nikakva si majka, loša si, sve najgore o njoj mislim: Ivan i Aneli žestoko zaratilioko očinstva i majčinstva, sve se trese od uvreda! (VIDEO)

Atmosfera se usijala u trenu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Kako jedna brižna majka može da zaboravi datum i godinu rođenja svog rođenog djeteta? - glasilo je pitanje.

- Neka pričaju šta hoće, zbunila sam se. Kod mene je ta kartica. Zbunjena sam, mama mi više puta ponovi kad sam zvala astroloiga - rekla je Aneli.

- Ja sam i u šestici je*ao mater i Žani. Pola vas ne zna šporet da upali, izmislili su i palentu 3 u 1 i onda če oni nama da pričaju. Ne zna kada joj je ćerka rođena. Ti si k*rac od majke. Ja u vaše račune ne ulazim niti znam. Ti si brže bolje okačila klip kad si došla u Sarajevo, sa ćerkom. Nora nju naziva Aneli, a ne majkom. Našla si brže bolje stan u Beogradu sa Lukom pa vam je to bilo najbitnije. Koja je to majak koja krije dr*gu u mišu - rekao je Ivan.

- Ti o svom detetu ne brineš brigu - rekla je Aneli.

- Nikakva majka, loša majka, sve najgore o njoj mislim. Ova koja ne zna kad joj je dete rođeno će nama da priča o očinstvu. Toliko o majici koja 3 godine sedi u rijalitiju. Čuvaju ti dete majka i sestra. Ti si njihov bankomat. Šta si kupila Nori za ove tri godine? - rekao je Ivan.

- Nora ima svoj račun, na svoje ime - rekla je Aneli.

- Što nisi kupila Nori stan? - pitao je Ivan.

- Ko kaže da neću - odgovorila je Aneli.

- Za tri godine nije ove šporet upalila - dodao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović