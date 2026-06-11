Puče tikva i kod njih! Anđelo progovorio o flertu sa Stanijom, ona ga indirektno ponizila: On nije HRABRO SRCE jer... (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Da li si se rešila lemura kako ti je Asmin zahtevao - glasilo je pitanje.

- Lemura?! Rekao mi je da ih odnesem u radionicu, ja sam to i uradila. Sve mi je u tome, možda bih imala dve da furam, jer su mi sve u tome - rekla je Maja.

- Sve što sam od nje zahtevao, ona je to rešila odmah, ispoštovala me je. Maske i pidžamu sam ostavio, jer nema druge - rekao je Asmin.

Sledeće pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Da li si ukapirao da Staniji nedostaju tvoja peckanja i da ne sme i da ne želi da ti prizna da joj se sviđaš, a to se vidi na njoj?! Vi treba da se prepustite emocijama i da ne slušate šta drugi pričaju, pogotovo zlobni Ivan Marinković, a ti sada budi hrabro srce i pokaži se, a drugi neka sviraju frulu, a Ivan Marinković je naučio da svira u frulu, a i u nešto drugo, kako je rekla njegova bivša žena - glasilo je pitanje.

- Juče smo se tokom žurke peckali i zezali, ali smo se opet peckali ne onako kako na početku, ne u ljubavnom smislu, nego ovako...I ona i ja smo svesni da sve drugačije osim tog drugarstva, nije ni trenutak bio da bilo šta započinjemo, gomila nekih stvari i situacija. Peckanje dolazi u obzir, ali na nivou od sinoć. Zanimljivo mi je da pričam sa njom, da se družimo, ali tako će ostati...Ne postoji muškarac koji može da kaže da ona nije privlačna i atraktivna, ali neka ovo ostane tako - rekao je Anđelo.

- Da se obratim dragim gledaocima, Anđelo nije hrabro srce, nije, jer hrabro srce ili jesi ili nisi, on to nije, kraj i tačka. Da je lep i zgodan, da smo prelep par, to stoji. Od emocija nema ništa, mene može da uradi neka hemija, energija od starta, a ne: "videćemo, možda napolju". Nas dvoje imamo drugarski odnos, isključivo drugarski. Ja mislila da mi imamo neki vajbić i kada lete te neke strelice, ja mislila da lete ka meni, međutim, strelice idu ka Kačavendi - rekla je Stanija.

- Nema više ni toga, ne može niko preko mojih leđa da tera inat. Iz inata me ne zanima - rekao je Anđelo.

- Ne teram inat bivšem, nego Ivanu Marinkoviću, koji vređa isto mene, kao i tebe - rekla je Stanija.

- Rekao sam da će čokolada biti kada osetim da to tako treba da bude - rekao je Ranković.

Autor: Nikola Žugić