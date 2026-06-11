Nema ništa od ljubavne veze?! Đukić i Aneli progovorili o emocijama, Dača pokušao da Ahmićevoj otvori oči: Kozo, oni te vređaju, ON ĆUTI (VIDEO)

Žestoko za stolom!

Sledeće pitanje voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević, pročitao je Filipu Đukiću.

- Šta bi rekao da znaš da je Aneli na intervjuu izjavila, citiramo: "da Filip kesu navuče na sebe, ja bih ponosno s njim šetala" - glasilo je pitanje.

- Možda mora da ode kod očnog...Ja sam navikao ljude na stajlinge moje i to, pa im je zato kao "uvau" - rekao je Đukić.

- Jesam se zaljubila, stojim pri tome...On meni jeste najlepši, najzgodniji, imam emociju prema njemu - rekla je Aneli.

- Osetim ja, jeste, zaljubila se - rekao je Filip.

Naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Priznala si Filipu da si zaljubljena u njega, je l' ti je lakše sada - glasilo je pitanje.

- Priznala sam pre 15-ak dana, rekla sam mu sada, rekla sam mu i sinoć, on to zna i drago mi je da on ne misli da ja foliram, da on oseti to. Emocija postoji, ja jednostavno ne mogu, kada ne pričam sa njim ja sam u nekoj depresiji - rekla je Aneli.

- Opet je Aneli ispala koza, razmišljao sam zašto joj ovo ide u korist, da li želi da skrene s teme ili tako nešto. Šta želi da dokaže ovim što se muva s Filipom?! Ne, nema viši cilj, dala si mu za pravo sada, oni te napadaju, a on stoji i sluša njihove uvrede i ćuti. Nije stao kao muško, nije stajao uz tebe, samo spominju Dušicu. Ti si jedna koza, kao što Stanija daje Viktoru i Anđelu na značaju. Pokazuješ da si nula od čoveka, nula karakter - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić