Vi na Božić varate i okrećete leđa Bogu: Uroš zaurlao na Kačavendu zbog Terze, pukao ga kompleks jer je Bora odneo pobedu u kvizu znanja (VIDEO)

Žestoko za stolom!

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao Terzinu pobedu u "kvizu znanja".

- Sada sam video kako me moji prijatelji ne vole i kako su kvarni. Ja gledam mojim očima kako pokazuje broj dva tri puta - rekao je Mića.

- On nije ispravni pobednik, mene je blam da najgluplja osoba pobedi, pobedio je zbog Kačavende koja je pomagala. Ovo je Kačavenda radila iz mržnje prema Comari - rekao je Uroš.

- Ja ništa nisam video, mogu u krst da se zakunem - rekao je Terza.

- Niti zna bilo šta, glup je kao ona stvar. Ispala si budaletina, a zbog toga što nisi prošla, si njemu namerno dobacivala. Ovo je sramota, akademik Jovana, Mića, pa da li ste vi pametni da dozvolite da Terza pobedi?! - rekao je Uroš.

- Sedi tamo Mićo, izgubio si - rekao je Mića.

- Vi na Božić varate i okrećete leđa Bogu - urlao je Stanić.

- Meni je drago zbog Terze, ovo ne bi trebao da se zove "kviz znanja", nego "kviz opšte informisanosti". Naravno da me nije blam što me je Terza pobedio. Oni polemišu o mojim diplomama, ja ih imam, a oni ne, kompleksaši - rekla je Jovana advokatica.

- Neosporno je da je Terza inteligentan momak, to stoji. Ja sam videla pet, šest ljudi koji su dobacivali, Milena Kačavenda je pokazivala Terzi, to nije fer! Oni su navikli sve na prevaru i na foru - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić