Zaseo štab za pljuvačinu Kačavende! Anđelo i Janjuš je urnisali udruženim snagama: Pozdravlja Lazara i Matiju, a... (VIDEO)

Ne štede ni jedan ni drugi!

Anđelo Ranković osamio se sa Markom Janjuševićem Janjušem u dvorištu nakon emisije "Pitanja gledalaca", pa su tako zajedničkim snagama opleli po Mileni Kačavendi.

- Neke stvari su se stvarno izmenile, svi imamo pravo da grešimo i da promenimo, ali meni nikada neće biti jasno da ljudi misle da su najbolji i sve ostalo, a nisu - rekao je Anđelo.

- Neverovatno, oni misle da su najbolji. Ova (Kačavenda) misli da je najbolja, si video, hvata se za glavu i kao priča nešto - rekao je Janjuš.

- I ja sada razmišljam, ko je žena koja dahće na poruke, govori šta govori, izlazi, pije, pada i tetura se i vređa mi majku koja me je odgajila sama, imala je pomoć bake i ujaka...Mama me je vodila na treninge po kiši, suncu, snegu, radila domaće zadatke sa mnom, srednja škola i sve to i onda mi ova budaletina vređa majku i familiju...I sada će da kaže da si ti go*no i smeće i da ti je*e familiju, a niko od familije je ne dira...Koje je to go*no

- Pre dva dana je jela s čovekom čoveče - rekao je Janjuš.

- Zato sam je i pitao kada je postao pu*ač ku*ca?! Pozdravila Lazara i Mateju i držala Terzu za leđa, je*ote - čudio se Anđelo.

- Kunem ti se pitanje stiže za ovu drugu (Aneli), "od A do Š" kao što sam i ja rekao, ona kaže da su u pravu...Kako su ljudi naštelovani, to je strašno, baš su bolesni - rekao je Janjuš.

- To je generalno tako, samo je potrebno vreme da se to ispolji, takvo je vreme, takvo je kakvo je - govorio je Ranković.

Autor: Nikola Žugić