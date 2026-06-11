Tvoje ime i prezime je mene izblamiralo najstrašnije: Maja i Asmin pokrenuli novu turu dresiranja, pale teške opaske! (VIDEO)

Drama!

Po završetku emisije ''Pitanja gledalaca'', Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su tamo gde su stali nakon rasprave.

- Nemoj da se petljaš u moje poslove. Ja nikog ne ubacujem u priču. One što žele da bud u priči to nije moj problem. Ti treba da budeš na mene ponosna - rekao je Asmin.

- Jednu reč u pušioni izlaziš napolje. Jedan pogled, ima da gledaš u pod - rekla je Maja.

- Ja ne gledam u nju niti sam ikad gledao - rekao je Asmin.

- Nebitno. je l' si čuo šta sam rekla - nastavila je Maja.

- Ja mogu da gledam gde ja hoću - rekao je Asmin.

- Ne, ne možeš - rekla je Maja.

- Sad ti kad on naiđe gledaš u pod - rekao je Asmin.

- Počeo si mnogo da se ku*čiš u našoj vezi - rekla je Maja.

- Ja i ti imamo samo blamove - rekao je Asmin.

- Meni metle u priču ne ubacuj. Ja sam ime i prezime i zato ste me svi vi jurili - rekla je Maja.

- Mene ne zanima tvoje ime i prezime. Mene si zanimala ti kao osoba. Upočetku me nisi zanimala dok te nisam upoznao posle mesec dana. Ja gledam si*u i guz. Tvoje ime i prezime je mene izblamiralo najstrašnije. Ako misliš da mi treba ime i prezime Maje Marinković evo odmah raskidamo - rekao je Asmin.

- Ja sam institucija. Rekao si da si gledao svaki moj klip - rekla je Maja.

- Šta si ti meni donela dobro? - pitao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović