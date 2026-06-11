Đubre beskarakterno: Maja upalila vređalicu, pa Uroša Stanića isprozivala kao nikad! (VIDEO)

Samo mu dodaje epitete!

Maja Marinković popričala je sa Dušicom Đokić o ponašanju Uroša Stanića koji se ne zaustavlja sa provokacijama po njenim rečima, te je priznala da ne zna kako da ga obuzda.

- Ne možeš ti svoje bolesne traume da lečiš na drugim ljudima. Juče su ga svi ložili i gasirali da dolazi i pecka Asmina, a on mu prvo nije davao reakciju. Je l' normalno da on toliko provocira? Meni je žao, ali stvarno je smrad i nema meru. Pretera ga - rekla je Maja.

- Neke stvari ne mogu da se objasne - rekla je Dušica.

- Imaš ljude koji vole da pate i koji su mazohisti. Đubre jedno beskarakterno, sve sam mu dala - rekla je Maja.

- Voli jednu osobu i to je to - rekla je Dušica.

- Šta pričaš, Janjuša pljunuo u facu u sedmoj sezoni - rekla je Maja.

Autor: N.P.