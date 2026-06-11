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Poplava u putu: Uroš Stanić nasmejao Tošu, evo kako se snalazi sa znakovima u saobraćaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Obzirom da je počelo polaganje Uroša Stanića za vožnju, a za koje su ga robot Toša i Marko Janjušević Janjuš spremali, on je u jednom momentu pokazao odlično znanje dok je imao i momenata kada je imao kikseve.

- Uroše, koji je ovo znak? - upitao je Toša.

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- Prvenstvo prolaza - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo, ajmo dalje - rekao je Toša.

- Ovo je poplava u putu - rekao je Uroš.

- Kakva poplava u putu? Ajde budi normalan da ovo završimo - rekao je Janjuš.

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- Idemo dalje. Ovo je sada jelen na putu, pustimo ga da prođe - rekao je Uroš.

- Odličan si, evo nas kod kružnog toka - rekao je Toša.

- Puštamo sve sa leve strane i čekamo da se stekne situacija da uđemo u njega - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stekni situaciju - rekao je Toša.

- Kakvi su ovo znakovi? - upitao je Janjuš.

- Zabranjeno parkiranje i mesto za invalide - rekao je Uroš.

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- Gde ćeš ti da parkiraš? - upitao je Toša.

- Na mesto za invalide jer se tako trenutno osećam - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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