Poplava u putu: Uroš Stanić nasmejao Tošu, evo kako se snalazi sa znakovima u saobraćaju! (VIDEO)

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Obzirom da je počelo polaganje Uroša Stanića za vožnju, a za koje su ga robot Toša i Marko Janjušević Janjuš spremali, on je u jednom momentu pokazao odlično znanje dok je imao i momenata kada je imao kikseve.

- Uroše, koji je ovo znak? - upitao je Toša.

- Prvenstvo prolaza - rekao je Uroš.

- Bravo, ajmo dalje - rekao je Toša.

- Ovo je poplava u putu - rekao je Uroš.

- Kakva poplava u putu? Ajde budi normalan da ovo završimo - rekao je Janjuš.

- Idemo dalje. Ovo je sada jelen na putu, pustimo ga da prođe - rekao je Uroš.

- Odličan si, evo nas kod kružnog toka - rekao je Toša.

- Puštamo sve sa leve strane i čekamo da se stekne situacija da uđemo u njega - rekao je Uroš.

- Stekni situaciju - rekao je Toša.

- Kakvi su ovo znakovi? - upitao je Janjuš.

- Zabranjeno parkiranje i mesto za invalide - rekao je Uroš.

- Gde ćeš ti da parkiraš? - upitao je Toša.

- Na mesto za invalide jer se tako trenutno osećam - rekao je Uroš.

Autor: N.P.