Uroš Stanić snima sve poput skenera: Skinuo čepiće kako bi čuo Boru i Anastasiju, pa mu se smrklo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš Stanić nominovan je ove nedelje za izbacivanje od strane Odabranih ukućana, a kako više nije mogao da spava, on je u jednom momentu izvadio čepiće iz ušiju kako bi čuo šta pričaju Bora Santana i Anastasija Brčić dok borave sami u rehabu.

Kad te pogleda, zaboraviš na sve: Alibaba nikako ne može da odoli Maji, ima nešto u sebi što ga radi! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Izgleda da Uroš baš i nije bio zadovoljan razgovorom koji je čuo, te je brže-bolje vratio čepiće na uši i stavio masku kako bi otišao da spava. Da li Uroš zasta ne može da podnese trenutnu blizinu Bore i Anastasije ili je pak nešto drugo u pitanju, ostaje da pratimo.

Lepo se sredi da ne kažu da si prljava: Bora i Anastasija našli način da začepe usta zlim jezicima! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

