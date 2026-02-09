Uroš Stanić snima sve poput skenera: Skinuo čepiće kako bi čuo Boru i Anastasiju, pa mu se smrklo! (VIDEO)

Hit!

Uroš Stanić nominovan je ove nedelje za izbacivanje od strane Odabranih ukućana, a kako više nije mogao da spava, on je u jednom momentu izvadio čepiće iz ušiju kako bi čuo šta pričaju Bora Santana i Anastasija Brčić dok borave sami u rehabu.

Izgleda da Uroš baš i nije bio zadovoljan razgovorom koji je čuo, te je brže-bolje vratio čepiće na uši i stavio masku kako bi otišao da spava. Da li Uroš zasta ne može da podnese trenutnu blizinu Bore i Anastasije ili je pak nešto drugo u pitanju, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić