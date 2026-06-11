Hoću li dobiti kola i vozačku?! Gromoglasan aplauz odzvanja Šimanovcima, Uroš položio vožnju! (VIDEO)

Janjuš i Toša ponosni!

Obzirom da su robot Toša i Marko Janjušević Janjuš doneli odluku da Uroš Stanić položi vozački ispit, oni su mu i saopštili tu odluku zbog čega je on bio presrećan.

- Uroše, nešto smo sada razmišljali. Imao si nekoliko ključnih grešaka koje nisam siguran da mogu da oprostim, ipak nisam ja podmitljiv, ali šta bi ti uradio da ne položiš? - upitao je Toša.

- Ne bih polagao opet, mene to ne zanima - rekao je Uroš.

- Uroše, želim da ti čestitam zato što si položio. Tvoj ujak i ćale su ponosni na tebe - rekao je Toša.

- Hoću li dobiti kola i vozačku napolju? - upitao je Uroš.

- Ostavljam ti ova kola, samo ih sklonila sa kiše jer neće od njih ostati ni tablica - smejao se Toša.

Autor: N.P.