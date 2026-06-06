CEO STUDIO NA NOGAMA! Robert Selinger dobio neverovatne ovacije i gromoglasan aplauz, katapultirao se u sledeći krug!

Bio je i ovoga puta bez greške.

Robert Selinger sledeći je takmičar ove noći, koji je izveo pesmu Bjelog dugmeta "Sve će to mila moja prekriti ruzmarin", a njegova mentroka je Jelena Karleuša.

Odmah potom, on je otpevao i pesmu Riblje čorbe "Ostaću slobodan", a žiri je ovoga puta bio jednoglasan - sva četiri da za Roberta. Publika je gromoglasnim aplauzom nagradila ovaj spektakularan nastup.

- Svaki put mislim da si dao svoj maksimum, i sve mislim da pevaš na foru, a ustvari ti stvarno pevaš i dobar si i sve si boljši i boljši, ne mogu da ti ne dam da. I te pesme koje pevaš sve mislim da ima kraja, ali nema, ide u nedogled, svaka čast, pored svih pevača koji pevaju da ti pevaš na taj eks ju rok fazon i da mi je emotivnije nego sve ostalo. Svaka čast bajiću, baš iznenađujuće - rekao je Desingerica.

- Je l' ima potrebe nešto da kažem, srećno dalje - rekla je Zorica i pokazala mu srce.

- Mi smo se nešto dogovorili? - pitao je Bosanac.

- Je l' ti teraš moje kandidate da se skidaju - pitala je Jelena.

- Mi rokeri imamo naše... Nešto je meni bilo čudnovato, bogami, ona prva pesma odmjauka, nešto zagreba, dobar si bio, ali me nešto nije dojmilo. Ja sam njega pogurao kroz takmičenje, a svi ste prevrtali očima - rekao je Bosanac.

- Živa istina. Ovo nisam hteo da kažem, ali ovo ću reći, znate na šta vi meni ličite, muzički oci koji drže u jednoj ruci drže hleb, a u drugoj sablju, kad je dobro hranite nas, kad nije dobro sečete - rekao je Robert.

- Standardno dobar. Bio je nerazuman na početku - rekla je Viki.

Autor: R.L.