VAPITE JEDNO ZA DRUGIM: Dača tvrdi da Aneli i Luka traže razlog za svađu, samo da bi imali komunikaciju: ANITA TO VIDI, ZATO I... (VIDEO)

Dao svoj sud!
Dača Virijević tokom reklamne pauze, rekao je Luki Vujoviću da mu je vide-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'' pomogao da potvrdi svoju sumnju da nije preboleo Aneli Ahmić.
- Vapite jedno za drugim, a Anita to vidi, zato pravi haos, pa se istresa na učesnike, jer na tebe ne može. Aneli i Luka su izgledali kao da jedva čekaju da se posađaju. Luka želi da crkne jer nije sa Aneli - kazao je Dača.
- Dačo, ti si bolestan - kazao je Luka.
- Zanima te da li Aneli zbog tebe u Odabrane ulazi. Ne možeš da je prežališ - kazao je Dača.
Autor: S.Z.