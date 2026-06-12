GLUMI MORAL: Bebica brutalno opleo po Aneli, istakao da kalkuliše u odnosu sa Filipom, pa Luka jedva dočekao da oplete o tom odnosu! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka', učesnici ''Elite'', imali su priliku da čuju kako Aneli Ahmić zove Filipa Đukića u svoj krevet u izolaciji, te nakon toga kreću da se maze i dodiruju. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč nakon završenog videa Đukiću, kako bi prokomentariso ovo dešavanje.

- Filipe, šta je ovo? - upitala je voditeljka.

- Pa, nije ništa. Ovo je ljubljenje, maženje i grljenje, eto šta je. Ništa novo, što se do sada nije dešavalo, iskreno. Vezu da ozvaničimo ne možemo, rekao sam već sve - rekao je Filip.

- Da li ti time ponižavaš Aneli? - upitala je voditeljla.

- Ne, ne mislim. Ne ponižavam je. Mislim da je imala sto puta neke gore postupke, nego ovo što je sa mnom dobra i što se mi družimo, to je činjenica. Ja nisam želeo ništa loše da uradim Aneli, ne ponižavam je. Ako učesnici misle da je ponižava, eto, neka misle. Meni je bitno šta mi razum govori, šta mi srce govori. Za neke stvari nisam sazreo, za neke jesam, to je istina. Nije mi problem da ozvaničim odnos u rijalitiju, nego da to uradim, već sam rekao i što - rekao je Filip.

- Ne mislim da me on ponižava, ali mi je zbog komentara veoma neprijatno. Kao na iglama sam. Gledam kako će on da odgovori, kako ću ja. Meni je dobro pored Filipa, nećemo se intimizirati, super nam je. Kad ne pričamo, tada mi je najgore, zato ćemo se družiti - istakla je Aneli.

- Ovde mi nešto osuđujemo Filipa, a svi znamo šta on radi. Međutim, Aneli je njega pijanog zvala kod sebe u krevet, da se razumemo. Aneli bi se tako iz*ebala ovde sa Filipom, ali neće, jer glumi moral, evidentno je i očigledno, da se ne lažemo - kazao je Bebica.

- Aneli ako smatra da se ponižava, trebalo bi da kaže Filipu da okončaju odnos, ili da idu dalje. Ako joj odgovara takav odnos, onda ne vidim problem da budu u nekom površnom odnosu - kazao je Luka.

- Što se mene tiče, ja sve više sumnjam u Filipa i njegove emocije. Mislim da sve više petlja, iskreno. Ne vidim da ima neke emocije preterane u tom odnosu. Ako mu prija ona, nečiji zagrljaj ili prisustvo, ne znači da ima emocije. Osim kad zagrli Aneli, ne znam kada se vidi da tu postoji neka privlačnost. Ništa mu se Aneli ne razlikuje od drugih devojaka, to je činjenica. Kada je njega Aneli odbila za se*s, on je pokazao da bi potencijalno ušao u vezu s njom, samo da spava s njom. Da, želeo je se*s, želi ga još uvek, to je njegov cilj, evidentno je to. Ništa on specijalno ne pokazuje kada je reč o emocijama prema Aneli - rekla je Matora.

- Ako Filip ne želi vezu sa Aneli, to znači da bi sa njom samo se*s imao. Čak i da ga usporava činjenica što ima dete, da bude sa njom, ni to ne bi moglo da ga zaistavi, imao bi petoro dece s njom - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.