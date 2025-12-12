STAVIO SVE KARTE NA STO: Janjuš progovorio o druženju sa Kačavendom, pa istakao da je Zorica u potpunosti izgubila PONOS! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Takmičari koji borave u Odabranima, danas nominuju. Naredni je otkrio kome želi da vidi leđa Marko Janjušević Janjuš.

- Ja volim Kačavendu kao osobu. Mene je ona povredila jedino što se dopisivala sa drugim osobama o mojoj bivšoj ženi. Jedino me je to povredilo, Zorice, čisto da znaš. Ona mi se izvinila i rekla mi je da joj je krivo. Onda se ispostavilo da je njen najbolji prijatelj brat moje bivše žene. E, sad, Zorice, to je razlika između mene i tebe. Da je meni neko uradio i izgovorio nešto kao Bebica tebi, za mene taj neko nikada ne bi postojao više. Ti Zorice, opraštaš Bebici vređanje, a umalo nisi dobila srčani udar zbog jega - rekao je Janjuš.

- Nisam - dodala je Zorica.

- Jesi, tako je, nemoj da poričeš. Međutim, tvoja stvar kome ćeš šta da praštaš. Što se tiče moje nominacije, Sunčica jeste veoma loša, alava i drska, ali ti Dušane ne treba da izgovaraš one sve stvari za nju. Nominujem nju - rekao je Janjuš.

