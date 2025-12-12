AKTUELNO

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Janjuš progovorio o druženju sa Kačavendom, pa istakao da je Zorica u potpunosti izgubila PONOS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Takmičari koji borave u Odabranima, danas nominuju. Naredni je otkrio kome želi da vidi leđa Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja volim Kačavendu kao osobu. Mene je ona povredila jedino što se dopisivala sa drugim osobama o mojoj bivšoj ženi. Jedino me je to povredilo, Zorice, čisto da znaš. Ona mi se izvinila i rekla mi je da joj je krivo. Onda se ispostavilo da je njen najbolji prijatelj brat moje bivše žene. E, sad, Zorice, to je razlika između mene i tebe. Da je meni neko uradio i izgovorio nešto kao Bebica tebi, za mene taj neko nikada ne bi postojao više. Ti Zorice, opraštaš Bebici vređanje, a umalo nisi dobila srčani udar zbog jega - rekao je Janjuš.

- Nisam - dodala je Zorica.

- Jesi, tako je, nemoj da poričeš. Međutim, tvoja stvar kome ćeš šta da praštaš. Što se tiče moje nominacije, Sunčica jeste veoma loša, alava i drska, ali ti Dušane ne treba da izgovaraš one sve stvari za nju. Nominujem nju - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TO PONAŠANJE JE VAN PAMETI: Gastoz progovorio o susretu sa Kačavendom, pa otkrio da li bi pristao na PRIMIRJE! (VIDEO)

Zadruga

ON NEMA AUTORITET NAD NJOM: Ivan istakao da je Luka potpuno NEMOĆAN kada je reč o Anelinom ponašanju! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA: Ivan šokiran Teodorinim ponašanjem, istakao da je pitanje trenutka kad će ozvaničiti vezu sa Bebicom! (VIDEO)

Zadruga

ANELI JE GLAVA VAŠEG ODNOSA, A TI SI POTRČKO! Janjuš istakao da je Luka kao muva bez glave okovana svojim omocijama, pa se osvrnuo na Maju: PROŠLI SMO

Domaći

SVAKO GOVORI O SEBI: Ujak Ene Čolić kivan na Zlatu Petrović jer je promenila mišljenje o njegovoj sestričini, pa istakao: Peja nije zaslužio da sa nji

Domaći

Potonula je u mojim očima: Terzin brat otkrio da je u potpunosti promenio mišljenje o Sofiji, pa se osvrnuo na trenutak koji je bio prekretnica da pro