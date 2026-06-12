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DA RADIM NEŠTO, PRIMETILA BI: Asmin uverava Maju da joj je veran poput psa i čist kao suza prema njoj, ona ipak tvrdi da blefira: VIDIM SVE, ALI ĆUTIM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Majom Marinković o njihovom sukobu, koji je pre nekoliko dana eskalirao žestokim uvredama, te joj je on skrenuo pažnju da je upravo ona problem zbog čega se sve to dešava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti i ja se nismo svađali jer smo gledali u druge žene ili muškarce, mi se posvađamo zbog pene sa kosu. Ja sam ti lepo rekao da me ne provociraš, a ti to radiš. Dok ja tebe volim, mene druga žena neće poremetiti - kazao je Asmin.

- Ne možeš, isto tako da govoriš kako gledaš drugu ženu tokom svađe, samo da bi meni napakostio - dodala je Maja.

- Imaš pogled kao Spajdermen, da nešto radim, primetila bi. Ti si ta koja mene provocira. Uroš je za tebe mali miš, kakav si ti provokator. Svaki četvrtak i petak se mi blamiramo, Majo. Ja bez tebe ne mogu, to moraš da shvatiš. Zbog tebe se svađam sa ljudima, svađam se i sa tobom. Nemoj sve ovo da radimo, nemoj da se svađamo, kad te molim. Promeni se makar 10%, to će za mene biti dovoljno, veruj mi - kazao je Asmin.

- Budi svestan toga da ja i kad ćutim, vidim sve. Vidim sve i pamtim sve - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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