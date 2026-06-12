Haos u Beloj kući: Stanija zakucala Kačavendu za dno! Milena manja od makovog zrna, bljuje vatru na sve osim nje! (VIDEO)

Opšte rasulo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o optužbama Stanije Dobrojević da je bila intimna sa Anđelom Rankovićem.

- Stanija je sad rekla da ona veruje da sam ja nešto imala sa Anđelom Rankovićem. Ja sam rekla da ona za mene misli da sam ološ i k*rvetina koja je stigla da u pauzi između sezona bude sa dva muškarca iz rijalitija. Vidim da im je glavni cilj da ja napadnem Staniju, a ja to neću da uradim. Naš odnos više ne može da bude isti. Ovo je jako ružno, ako je imala takvo mišljenje trebalo je da kaže. Vidimo se sa "Narod pita" sa telefonima. Preko mene ratove dobiti nećete, izvucite k*rčeve pa se mačujte - govorila je Milena.

- Ti prebacuješ na Anđela i Janjuša - dobacio je Terza.

- Nije ti Stanija kriva nego što si se dopisivala sa mnom i viđala sa Janjušem? Sama si kriva, ko te j*be. Je l' si imala s*ks sa Janjušem i zvala Asmina i pričala sedam sati? Stanija je u pravu, a rekla sam da ovde neću da te diram - dodao je Anđelo.

- Terza, ti se obrati deda Danetu i ovoj zbog koje ne viđaš dete. Kad si bio mortus rekao si da si i mene j*bao - rekla je Milena.

- Ako budem hteo - dodao je Terza.

- Poenta je što si ti sve ovo prebacila na Staniju - dodao je Anđelo.

- Ja nisam rekla da si ološ nego da sam došla do zaključka da ste bili zajedno, ali da on ima kodeks da to iznese - pričala je Stanija.

Autor: A. Nikolić