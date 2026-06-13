Planiramo dete, ali... Matora sve više sumnja da će Dragana morati da bira između nje i porodice! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca Novinar podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi s njom bude porazgovarao o njenom odnosu sa Draganom Stojančević.

- Matora, šta te tišti? - upitao je Joca.

- Neke stvari koje su mi ostale i onda joj prebacim, ali ona nije u situaciji da joj neke stvari namećem i stajem na muku. Koliko god je to Draganina stvar, nije ni meni svejedno - rekla je Matora.

- Zbog čega su tek sad neke stvari isplivale na površinu? - upitao je Joca.

- Ja sam i prošle godine umela njoj to da govorim, samo sam sada malo više popila i malo smo ušli u neku dublju raspravu i polemiku. Prvo smo tumačili čestitku moje sestre i njene porodice, ni iz čega se počela ta tema. Ona meni nije dala nepoštovanje ili nešto da bih posumnjala u nju - rekla je Matora.

- Da li strepiš kako će to izgledati kad izađeš iz Elite? - upitao je Darko.

- Teško mi je zato što koliko god iznova i iznova pričam da želim da se ostvarim kao majka, nas dve planiramo i zamisli da ako sam ja svesna toga s njenom porodicom to je onda jako teško. Nas dve smo pričale o tome, svesna sam da njena porodica to neće prihvatiti. Teško mi je kad nju vidim, teško mi je kad vidim koliko ona pati. Volela bih da iako ne prihvataju, da nekako može da bude sve dobro i da učestvuju sutra u odrastanju tog deteta - rekla je Matora.

- Je l' misliš da bi bila spremna da te ostavi? - upitao je Joca.

- Nije to pokazalo, ali ako bi se to nekad desilo bilo bi prihvatljivo. Trenutno razmišljam samo o tome da ona bude dobro i mislim da je ovo prvi put da sam u vezi funkcionisala u normalnoj vezi - rekla je Matora.

- Koliko su teške reči što kažu da si ti kamen u porodici? - upitao je Joca.

- Mnogo teške iskreno, deluje da ja non stop idem preko toga da ulazim u neke svađe i rasprave i onda to i slušaju njeni roditelji - rekla je Matora.

Autor: N.P.