AKTUELNO

Zadruga

Ima posla ko hoće da radi: Bora Santana obezbedio svetlu budućnost cimerima, za njih nema zime! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević. Njih prvi gost bio Bora Santana koji je bio deo njihove rubrike "Dobra stana rijalitija - Zaposli me".

- Dva mesta za spremačice, a to će biti Hana i Jakšićka. Kafekuvarice na televiziji će biti Jovana Mitić, koja će isključivo raditi u prvoj smeni radnim danima, a vikend Sara Stojanović. Glavni kuvar će da bude Matora koja najbolje sprema jela. Vozač koji ide na terene će biti Nerio, kombi i autobus će da vozi Bebica. Šminku će da radi Sandra Todić, Vanja Živić frizure, tu je i Anita koja je na trudničkom - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#Bora Santana

#ELITA

#Elita najnovije vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Radna akcija na Farmi: Učesnici se latili posla, za njih NEMA ZIME (VIDEO)

Zadruga

Zavirio u njenu budućnost: Bora otkrio kakvu sudbinu Aneli čeka, evo šta je video! (VIDEO)

Farma

NEMA LENČARENJA DANAS! Proka stigao na imanje sa TRAKTOROM: Ima posla ko hoće da radi (VIDEO)

Zadruga

PRAVI SVAĐU GDE JE NEMA: Boginja zamerila Viktoru što je provaio da ima osećanja prema Đukiću, pa se obračunala sa njim (VIDEO)

Zadruga

Uroš se od sutra baca u akciju: Pikirao muškarca kog će da zavodi, Bora Santana mu pomogao! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Uroš mu uleteo u krevet i zabranio da se druži sa ženama, on prebacio i uzeo kutlaču da se brani! (VIDEO)