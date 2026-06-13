Ima posla ko hoće da radi: Bora Santana obezbedio svetlu budućnost cimerima, za njih nema zime! (VIDEO)

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U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević. Njih prvi gost bio Bora Santana koji je bio deo njihove rubrike "Dobra stana rijalitija - Zaposli me".

- Dva mesta za spremačice, a to će biti Hana i Jakšićka. Kafekuvarice na televiziji će biti Jovana Mitić, koja će isključivo raditi u prvoj smeni radnim danima, a vikend Sara Stojanović. Glavni kuvar će da bude Matora koja najbolje sprema jela. Vozač koji ide na terene će biti Nerio, kombi i autobus će da vozi Bebica. Šminku će da radi Sandra Todić, Vanja Živić frizure, tu je i Anita koja je na trudničkom - govorio je Bora.

Autor: A. Nikolić