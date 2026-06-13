LJUBOMORNA JE, ZLA I SUJETNA: Stanija osetila da Kačavendina netrpeljivost prema njoj traje mesecima! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Stanija Dobrojević pričala je sa Dačom Virijevićem o ponašanju Milene Kačavende.

- Milena je napravila sve ovo, samo da bi imala kadar sa mnom, da bi mene mogla da vređa. Pokazala je koliko je ljubomorna, zla i sujetna. Nije mogla da me gleda dva, tri meseca - kazala je Stanija.

- Asmin je rekao juče:''Milena je pokazala da nikom nije drug i prijatelj''. E, onda, danas u emisiji, on neku novu izjavu ima. Maja je danas u emisiji stala na Mileninu stranu, pa je danas on zbog Maje, konentarisao drugačije nju, u odnosu na juče - kazao je Dača.

- Asmin je nju nazivao Kačavendu incest majkom, ja sam je kao žena branila. On sad spušta loptu sa njom, koja je govorila da imam neki dogovor sa Asminom. Šta ću ja ako pukne to između Asmina i Maje, da ja Asmina prihvatim? Kako da ne. Sad ću samo da puštam učesnike jednog po jednog da pokazuju ko su i šta su, kakvo mišljenje imaju o meni. Oni se redom udružuju protiv mene. Asmin je spustio loptu sa Kačavendom zbog Maje, da bi mene gazili - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.