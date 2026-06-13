CRNA MAMBA NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU! Maja planira da Asmina uhodi i na poslovnim sastancima: STAVIĆU TI PRISLUŠKIVAČ! (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković razgovarala je sa Asminom Durdžićem o zajedničkim planovima koje imaju, te mu je stavila do znanja da želi da je pored njega u svim životnim situacijama.

- Kada budeš imao te poslovne sastanke, moram ja da budem tu negde, da nadgledam - rekla je Maja.

- Gde da budeš? Je l' si normalna ti? Kada pričamo o poslu, tu za ženu mesta nema - kazao je Asmin.

- Ja ti lepo kažem, tu negde da sam, obavezno - rekla je Maja.

- Imamo tu stolove prazne oko sebe, ne sluša nas niko - kazao je Asmin.

- Ja ti kažem, može biti tako, ja ću biti tu negde. Staniću ti prisluškivač - rekla je Maja.

Autor: S.Z.