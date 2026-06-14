SVI TE OGOVARAJU! Dača uverava Sandru da joj je najveći prijatelj u Beloj kući, tvrdi da joj ne ide uz dlaku da bi postao vođa! (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević i Sandra Todić ušli su u žestok verbalni okršaj, usled čega su jedno drugom svašta izgovorili.

- Ti si mene provocirala sa Urošem, dolazila si kod mog kreveta. Što me diraš, ako me gotivoiš? - kazao je Dača.

- Ne diram te. Ne zanima me ništa - kazala je Sandra.

- Ogovarali su te svi. Ja ti se kunem da ti nisam dao pivo jer želim da budem vođa. Rekao sam ti da ako bi stavila Aneli za vođu, da bi bio haos - kazao je Dača.

- Ko me ogovara sa strane? - upitala je Sandra.

- Svi te ogovaraju, ne mogu očima da te vide. Svi ti duvaju u bu*u jer misle da ćeš za vođu da ih staviš. Ja ti dam hranu i piće od srca, a ti govoriš da ja to radim jer imam viši cilj - kazao je Dača.

Autor: S.Z.