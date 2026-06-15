Ja sam najbolja osoba! Aneli odlučila da se promeni iz korena, pa ishvalila sebe na sva zvona, Kačavenda i Stanija ponovo zaratile! (VIDEO)

Trese se sve!

Aneli Ahmić dodelila je prvi veliki budžet sebi.

- Prvi veliki budžet dajem sebi. Ušla sam kao verena žena, a verenik me od prvog dana izdao. Ja sam prejaka osoba koja nosi sve na svojim leđima. Ušao mi je i nećak ovde. Smatram da sam u dosta stvari pogrešila, ali iz svega toga sam nešto naučuila. Ja sam odlučila da se povučem iz svake moguće priče i da dam sebi šansu da se promenim. Za sebe smatram da sam jedna kvalitetna osoba i da ste mi ovde devet meseci porodicu najstrašnije blatili. Pored vas spominjao je i moj bivši suprug. Pokazao je da ne želi da mi da papir, odnosno dozvolu da Nora bude sa svojom majkom ovde dok njena majka završi sve obaveze. Na nominacijama ste sve rekli! Pričam o sebi, o njabitnijoj osobi posle moje ćerke. Na nominacijama ste pokazali koliko me merzite i da se svi vodiute Asminovom pričom. Za sebe mislim da sam najbolja osoba i imam najbolju ćerku i najbolju porodicu koliko god ne pokušali ogaditi. Plasman me ne interesuje! - rekla je Aneli.

- Ti si sa Asminom dve nedelkje iznosila neke papire sa njenog suđenja - rekla je Stanija.

- Tako je, a ti si sve to gledala. Sramota, od ovakve deme koja slavi žene... Je l' to tvoja maska Standžo? Sad sam matora i baba, a bila sam gospođa - rekla je Milena.

- Ja nikome ne ćutim! Pun mi je lažnih funjara! Više poštujem neprijatelje nego lažne prijatelje! - rekla je Stanija.

- Sad ću samo tužbe da ti rokam! Tanja šibaj tužbe ovoj dami iz Majamija - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić